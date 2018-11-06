Бывший полицейский получил от предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей

Злоумышленника вместе с сообщницей задержали при получении денег.

Правоохранительные органы Великого Новгорода взяли под стражу двоих граждан Санкт-Петербурга, подозреваемых в посредничестве взяточничеству. Об этом сообщается на официальном ютуб-канале ведомства.



По версии следствия, 1 ноября 48-летнего бывший сотрудник полиции вместе со своей 37-летней сообщницей, находясь в Великом Новгороде получил от местного индивидуального предпринимателя взятку в размере 500 000 рублей. Деньги были выплачены пособничество в отказе возбуждения уголовного дела.



Злоумышленников задержали во время передачи денежных средств. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.



Ранее на Piter.TV: Петербуржцу грозят пять лет тюрьмы за сообщение о бомбе в Пулково

Видео: Следственный Комитет

