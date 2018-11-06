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Бывший полицейский получил от предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей

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Злоумышленника вместе с сообщницей задержали при получении денег.

Правоохранительные органы Великого Новгорода взяли под стражу двоих граждан Санкт-Петербурга, подозреваемых в посредничестве взяточничеству. Об этом сообщается на официальном ютуб-канале ведомства.

По версии следствия, 1 ноября 48-летнего бывший сотрудник полиции вместе со своей 37-летней сообщницей, находясь в Великом Новгороде получил от местного индивидуального предпринимателя взятку в размере 500 000 рублей. Деньги были выплачены пособничество в отказе возбуждения уголовного дела. 

Злоумышленников задержали во время передачи денежных средств. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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Видео: Следственный Комитет 
 

Теги: бывший полицейский , взятка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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