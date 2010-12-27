Бывшего петербургского полицейского осудили за взятку следователю

За выгораживание самогонщиков он получил два года за решеткой.

Приморский районный суд Петербурга признал Романа Мишенина виновным в даче взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось почти два года назад Мишенин, будучи оперуполномоченным отдела ЭБ и ПК УМВД России по Приморскому району, попытался договориться со старшим следователем, расследовавшим уголовное дело двух граждан Азербайджана. Виновный просил не сажать иностранцев, промышлявших производством контрафактного алкоголя, в тюрьму, а избрать для них другую меру пресечения. Следователь согласился, действуя в рамках "оперативного эксперимента". На личную встречу в кафе Мишенин принес для следователя взятку в 100 тысяч рублей.

Мишенин вину в суде не признал, а также отрицал факт знакомства с защищаемыми им мигрантами.

Судом бывшему оперу назначено 2 года лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей.

Чуть раньше мигрантами занималась петербургская полиция: она проверила более 800 иностранцев с рынка на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV