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Экс-чиновник Смольного назначен вице-губернатором Ненецкого АО
Сегодня, 20:08
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Экс-чиновник Смольного назначен вице-губернатором Ненецкого АО

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Иван Болтенков ранее работал зампредом комитета по тарифам Петербурга.

Иван Болтенков, ранее работавший зампредом комитета по тарифам Петербурга, назначен вице-губернатором Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В полномочия и сферу ответственности вице-губернатора вошли вопросы внешних (международных) связей, взаимодействия со стратегическими инвесторами, с федеральными органами исполнительной власти, Полпредством Президента РФ в СЗФО, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.

Гласит сообщение пресс-службы

В обязанности Ивана Болтенкова также будет входить кураторство деятельности представительств Ненецкого округа в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Фото: adm-nao.ru

 

Теги: иван болтенков , комитет по тарифам , ненецкий автономный округ , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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