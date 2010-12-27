Экс-чиновник Смольного назначен вице-губернатором Ненецкого АО

Иван Болтенков ранее работал зампредом комитета по тарифам Петербурга.

Иван Болтенков, ранее работавший зампредом комитета по тарифам Петербурга, назначен вице-губернатором Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В полномочия и сферу ответственности вице-губернатора вошли вопросы внешних (международных) связей, взаимодействия со стратегическими инвесторами, с федеральными органами исполнительной власти, Полпредством Президента РФ в СЗФО, а также органами исполнительной власти субъектов РФ. Гласит сообщение пресс-службы

В обязанности Ивана Болтенкова также будет входить кураторство деятельности представительств Ненецкого округа в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

Фото: adm-nao.ru