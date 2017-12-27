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В Петербурге дом купцов Полежаевых стал региональным памятником
Вчера, 18:35
0
Shdaria
398

В Петербурге дом купцов Полежаевых стал региональным памятником

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В Петербурге бывший особняк купцов Полежаевых попал в список объектов культурного наследия.

В Санкт-Петербурге особняк, который принадлежал купцам Полежаевых на проспекте Бакунина, 8, признан региональным памятником, об этом сообщают в КГИОП.

В комитети пояснили, что в соответствии с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Особняк Н.М. Полежаева" теперь входит в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Кроме того, стало известно, что в скором времени его планируют реставрировать и разместить технопарк с лабораториями робототехники, летательных аппаратов, радиоэлектроники,  нанотехнологий  и  музеем  роботов  при  ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239".

Фото: google.maps

Теги: новости культуры , новости спб , особняк полежаевых
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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