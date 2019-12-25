Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе

После развода Дмитрий Исхаков долгое время не давал никаких комментариев.

Бывший муж российской певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков впервые высказался о разводе. Об этом он рассказал в интервью Peopletalk.

После развода Дмитрий долгое время не давал никаких комментариев. Сейчас же он поделился, что разрыв стал для него сильным потрясением. В интервью Исхаков также заявил, что во время совместной жизни с Полиной Гагариной он всегда находился в ее тени. Сейчас у него есть больше времени и возможностей для роста. Дмитрий Исхаков подчеркнул, что за творчеством бывшей жены не следит и находится с ней в "сложных отношениях". Они общаются только по поводу их общей дочки Мии.

Также фотограф поделился, что сейчас у него отношения с довольно известной женщиной, но пока он не хочет раскрывать ее имя.

Фото: Instagram/ @isxakov