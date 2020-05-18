Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся: что известно, лучшие фото пары

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков начали встречаться в 2013 году, а в 2014-м поженились в Тверском загсе Москвы.

Как удалось выяснить изданию Super, 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться спустя шесть лет брака. Такую информацию СМИ предоставили близкие знакомые супругов. Они пояснили, что пара не живет вместе несколько месяцев, но бракоразводный процесс пока что не начат.

В разговоре с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было. Полина Гагарина никаких официальных комментариев пока что не давала.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков начали встречаться в 2013 году, а в 2014-м поженились в Тверском загсе Москвы. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Также у Полины Гагариной от первого брака уже был сын.

Кто такой Дмитрий Исхаков

Дмитрий Исхаков – российский дизайнер и фотограф, имя которого известно далеко за пределами России. С ним сотрудничают такие бренды, как Bosco di Ciliegi, Mercury, JTI Tabacco, Toyota, Sony и другие. На родине его знают по работам со звездами российской эстрады и кинематографа. Часть жизни Дмитрий прожил в Германии, куда приехал в 17 оет. Там он устроился в пиццерию поваром. Затем перешел в рекламное агентство на должность дизайнера. Вернувшись из Германии в Москву, Исхаков сначала работал графическим дизайнером, продолжая фотографировать для души. Вскоре Дмитрий решил полностью посвятить себя фотографии. После этого его карьера стремительно пошла вверх. В 2016 году состоялась персональная выставка Исхакова "ЖИЗНЬ КАК КИНО". В столичном ГУМе, где проходило событие, побывали и российские знаменитости. Фотопроект был создан при поддержке компании Bosco di Ciliegi.

Лучшие фотографии Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова

В аккаунте Полины Гагариной в Instagram последнее общее фото с мужем было опубликовано 25 февраля, после празднования дня рождения супруга.

Дмитрий опубликовал фото жены в день её рождения – 27 марта.

Однако, это может ни о чем и не говорить, потому что звездная пара и раньше не баловала поклонников множеством новых фотографий.

Фото и видео: Instagram/ isxakov; Instagram/ gagara1987