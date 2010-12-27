Бывший муж Бузовой намекнул, что скоро станет отцом

Пока знаменитая ведущая Ольга Бузова путешествует по Америке и записывает свой первый сольный альбом. Футболист Дмитрий Тарасов выкладывает фото со своей возлюбленной.

Бывший муж Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов выложил фотографию, где на одном из снимков, выложенных в интернет, пользователи решили, что Анастасия Костенко в скором времени станет мамой. За последние время футболист радует своих фанатом фотографиями в сеть со своей новой подругой.

Фолловеры Анастасии заметили, что нынешняя спутница футболиста округлилась в теле. Подписчики прокомментировали в известной социальной сети, что модель в последние время выкладывает фото с округлым животом. У фанатов пары возник вопрос, когда уже у пары будет прибавление, а некоторые просто решили, что не подходящий наряд.

Тарасов сам себе противоречит, личную жизнь на показ, ведь в интервью после развода он говорил, что именно публичная жизнь на показ, из-за чего они в принципе и разошлись.

Недавно, Анастасия Костенко окончательно переехала к Тарасову в квартиру, где раньше он жил с экс-супругой Ольгой Бузовой.

Фото взято из Instagram: kostenko