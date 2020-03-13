Он отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии за подготовку к теракту.

Бывший мэр Махачкалы Амиров направил прошение о помиловании. Он отбывает пожизненное заключение в оренбургской колонии за подготовку к теракту. Также его обвинили в незаконном обороте оружия.

Прошение о помиловании передано губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Об этом рассказала председатель региональной комиссии по помилованию Александр Колотов.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции пообещал подумать над помилованием Амирова, который отбывает наказание в колонии "Чёрный дельфин".

Президент отметил, что обращения с просьбами о помиловании экс-мэра Махачкалы поступают многократно.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Махачкалы Амиров проведет остаток своей жизни на зоне за бандитизм, терроризм и торговлю оружием.