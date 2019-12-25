Бывший конгрессмен Мэтт Гетц предложил пригласить Россию в НАТО

Мэтт Гетц рассказал о том, что Трамп должен получить от Путина.

Бывший американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц в эфире программы на местном телеканале One America News предложил пригласить Россию в Североатлантический военный альянс. Иностранный законодатель уточнил, что президент Дональд Трамп должен получить от российского руководства и Владимира Путина "все, что он хочет". В том числе речь идет о режиме прекращения огня в украинском кризисе, а также экономическом сотрудничестве и мирном урегулировании территориальных конфликтов.

У меня есть идея: предложить России членство в НАТО. Я не считаю себя сумасшедшим, потому что идея о членстве России в НАТО уже долгое время витает в политических кругах. Мэтт Гетц, экс-конгрессмен

Напомним, что лидер Белого дома согласился с позицией Москвы в отношении НАТО. На текущей неделе президент-республиканец из США заявил, что Россия и Советский Союз были правы, когда не желали видеть военный блок у своих государственных границ.

