Сергей Лавров рассказал о том, как Москва видит западные гарантии безопасности для соседнего государства.

Европейские политические элиты считают, что переговорному процессу могут помешать слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Киева. Иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на местного чиновника указали, что в Москве полагают, что подобные гарантии должны быть разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для соседей Украины. Источник СМИ предположил, что российское руководство может убедить американскую сторону отказаться от участия в предоставлении гарантий для властей с Банковой улицы и добиться того, чтобы Вашингтон перестал настаивать на официальной встрече Москвы и Киева на высшем уровне, а поддержали бы контакты между государствами на более низком уровне. Таким образом авторы материала считают, что выступление главы МИД РФ вызвало "трещину" в мирных переговорах по урегулированию регионального конфликта.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов сказали новостному агентству о том, что расценивают слова российского высокопоставленного коллеги как попытку "затормозить" процесс урегулирования при посредничестве администрации Дональда Трампа. Речь идет о том, что Сергей Лавров 20 августа указал, что коллективные гарантии безопасности для Украины от коллективного Запада должны быть надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее территориальных соседей. Министр указал прессе, что вопрос о принципах гарантий поднимался в Стамбуле в 2022 году. В их числе был отказ Киева от членства в НАТО и иных военных блоках, нейтральный статус. На следующий день глава МИД заявил, что Москва отвергает гарантии для Украины, если те строятся "по логике изоляции России, объединения западного мира с Украиной ради того, чтобы продолжать агрессивную конфронтационную политику и сдерживание России.

Bloomberg: Зеленского ждет гнев Трампа, если он не согласится на мирную сделку.

Фото: МИД России