Бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев умер

Награжден орденами "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, орденом Почета, имеет награды общественных организаций.

Стало известно, что умер генерал армии Валентин Бобрышев, ему было 77 лет. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По слова градоначальника, Валентин Сергеевич пользовался огромным уважением в Вооруженных Силах. Боевой офицер, прошедший все ступени воинской службы, в трудные годы он многое сделал для укрепления боеготовности нашей армии.

Бобрышев служил в Советской армии с 1966 года. Он окончил Ленинградское общевойковое командное училище имени С.М. Кирова, в 1983 году - Военную академию Генштаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова. Позже занял пост начальника штаба Прибалтийского военного округа, в 1995 году возглавлял Коллективные миротворческие силы СНГ в Таджикистане.

С 1997-го по 2005 год он командовал войсками Ленинградского военного округа. Этот пост он занял после гибели в авиакатастрофе предыдущего командующего ЛенВО Сергея Селезнева. Награжден орденами "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, орденом Почета, имеет награды общественных организаций.

Фото: Клуб военачальников Российской Федерации