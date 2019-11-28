Бывший и.о. главы управления СК по Петербургу стал зампредом в комитете по правопорядку

В ближайшее время определят направления, которые он будет курировать.

Зампред ГУ СУ по Петербург Андрей Голомбиевский стал Новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города. Информация об этом появилась на сайте комитета.

Известно, что в конце 2021 - начале 2022 годов временно исполнял обязанности руководителя петербургского Следкома. В пресс-службе добавили, что в ближайшее время определят направления, которые он будет курировать.

В 1995 ГОДУ Голомбиевский был следователем прокуратуры в городе Свободный Амурской области. С 2007 по 2011 год работал руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Амурской области. В 2011–2017-х годах занимал должность руководителя следственного управления Следственного комитета по Амурской области. В петербургском управлении Следкома работал с августа 2017 года.

Напомним, 21 октября врио главы комитета по вопросам законности назначили Михаила Соболева. До недавнего времени он руководил ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-сужба Смольного

