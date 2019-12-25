Бывший гендиректор "Локомотива" уверен, что сезон РПЛ возобновится не раньше лета

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен до 10 апреля.

"С учетом той динамики эпидемии, которую мы видим, думаю, что начало мая - это точно не вариант для возобновления сезона. Дай бог, чтобы это случилось в конце мая, и то вряд ли. Думаю, это будет июнь или июль. Мы слышали, что УЕФА сейчас резервирует август под то, чтобы доиграть еврокубки. Соответственно, в эти же даты можно доиграть чемпионаты", - сказал Геркус в эфире телеканала "Матч ТВ".