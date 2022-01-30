Бывший доходный дом отставного капитана Владимира Колышко признан памятником

Здание было построено в период с 1911 по 1912 год по проекту техника-строителя Павла Мульханова.

Бывший доходный дом отставного капитана Владимира Колышко, расположенный на Большом проспекте Петроградской стороны под номерами 22-24, получил статус памятника регионального значения. Эту новость сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Здание было построено в период с 1911 по 1912 год по проекту техника-строителя Павла Мульханова.

Среди знаменитых жильцов дома были директор Охтинской бумагопрядильной фабрики Фридрих Герман Бенедикт Вальдман, врач Натан Вигдорчик, проживавший в доме в 1920-х годах, а также физик и изобретатель Олег Лосев, который жил здесь в 1930-х годах.