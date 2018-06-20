Экс-чиновник из Ленобласти отсидит 8,5 лет "строгача" за взятки

За год нарушителю удалось получить 5,45 млн рублей.

Экс-чиновника Ленинградской области приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Время бывший представитель власти проведет в исполнительной колонии строгого режима. Такое решение вынес Красногвардейский районный суд по обвинению в многомиллионных взятках.

Фигурантом расследования стал глава административного отделения Комитета по природным ресурсам Ленобласти. По данным следствия, ему удалось незаконно получить 5,45 млн рублей. Преступления совершены в 2016 году. Все установленные эпизоды были объединены в единое делопроизводство. Кроме уголовного срока, Сергею Степутенко придется выплатить в пользу региона штраф в размере десяти миллионов рублей.

Фото: Piter.tv