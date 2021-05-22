Бывшие пытаются разъехаться и делят ипотечную квартиру в трейлере комедии ТНТ "Развод"

Главные роли в фильме о том, как жить в одной квартире после развода, сыграли Анна Глаубэ и Антон Шурцов.

30 июня телеканал ТНТ и кинокомпания "Централ Партнершип" выпускают на большие экраны России комедийный фильм "Развод", который расскажет необычную историю молодой пары, переживающей трудности в отношениях, выплачивающей ипотеку и совмещающее новоселье с разводом. Фильм поделен на две части: каждую из них сначала покажут в кинотеатрах, а затем проект стартует в эфире телеканала ТНТ.

В центре сюжета молодая семья, которая в таком статусе пробыла совсем не долго: друг в друге Витя и Илона замечают только недостатки, постоянно ругаются и, в конце концов, разводятся. От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. На самом деле у легкомысленных Вити и Илоны не было времени толком изучить друг друга: они поженились практически сразу после знакомства и тогда же обзавелись злополучной квартирой, а теперь не знают, как им быть. Квартира есть, чувств нет.

Фото: предоставленно организаторами