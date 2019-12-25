Бывшего замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии строгого режима за взятки

Сергей Демин также выплатит штраф в 15,1 млн рублей.

Бывшего заместителя главы Барнаула осудили на девять лет колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Алтайского края. Решение о вердикте экс-чиновника принималось в Железнодорожном районном суде города. Фигурантом расследования стал Сергей Демин. Также мужчина заплатит штраф в размере 15,1 млн рублей.

Демин приговорен также к лишению права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления на четыре года. пресс-служба прокуратуры по региону

Следствие доказало в суде, что знакомый Демина в 2019 году оплатил чиновнику туристическую поездку в Испанию, а также сопутствующие расходы. Взамен он получил помощь в назначении на должность главы АО специализированный застройщик "Барнаулкапстрой". Напомним, что 100% акций компании принадлежат городской администрации.

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