Экс-замдиректора "Ростелекома" по Северо-Западу оштрафовали на 2 млн рублей

Бизнесмену вынесли приговор по поводу мошенничества и вымогательства денег с партнеров.

В Выборгском районном суде вынесли приговор бывшему заместителю директора компании “Ростелеком” по региону. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество.

Сообщается, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Злоумышленника наказали денежным штрафом: он обязуется выплатить государству два миллиона рублей.

Напомним, что следствию удалось доказать факт вымогательства полумиллиона рублей у представителя компании “АИК-Телеком”. Средства петербуржец запрашивал в связи с продлением договора о поставке оборудования. По мнению прокуратуры, мошенник обманул генерального директора фирмы, пообещав разорвать с ним соглашение, хотя фирма “АИК-Телеком” выиграла контракт на поставку. У руководителя организации “Северен-Телеком” также был запрошен миллион рублей, но предприниматель не растерялся и принес на сделку муляжи банкнот. Преступника удалось задержать с поличным.