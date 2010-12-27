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Экс-замдиректора "Ростелекома" по Северо-Западу оштрафовали на 2 млн рублей
Сегодня, 8:50
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lesjasap
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Экс-замдиректора "Ростелекома" по Северо-Западу оштрафовали на 2 млн рублей

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Бизнесмену вынесли приговор по поводу мошенничества и вымогательства денег с партнеров.

В Выборгском районном суде вынесли приговор бывшему заместителю директора компании “Ростелеком” по региону. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе и покушении на мошенничество. 
Сообщается, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Злоумышленника наказали денежным штрафом: он обязуется выплатить государству два миллиона рублей. 
 
Напомним, что следствию удалось доказать факт вымогательства полумиллиона рублей у представителя компании “АИК-Телеком”. Средства петербуржец запрашивал в связи с продлением договора о поставке оборудования. По мнению прокуратуры, мошенник обманул генерального директора фирмы, пообещав разорвать с ним соглашение, хотя фирма “АИК-Телеком” выиграла контракт на поставку. У руководителя организации “Северен-Телеком” также был запрошен миллион рублей, но предприниматель не растерялся и принес на сделку муляжи банкнот. Преступника удалось задержать с поличным.
Теги: выборгский районный суд , замдиректор , ростелеком , штраф
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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