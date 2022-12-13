Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали

На разговор с полицейскими злоумышленник взял ружье.

Бывший вице-губернатора Петербурга Сергей Козырев арестован на пять суток. Об этом сообщили в ТАСС сегодня, 28 января.

Машину чиновника остановили на трассе "Скандинавия" 26 января. Водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Козырев не захотел оформлять протокол и сбежал от правоохранителей. На большой скорости автомобилист уехал в Выборг.

Хулигана поймали в поселке Великое. Бывший чиновник остановился в охотничьем домике. На разговор с полицейскими злоумышленник взял ружье. Оперативники доставили нарушителя ПДД в участок. Алкотестер показал 1,097 промилле.

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Фото: Piter.tv