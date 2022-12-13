  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали
Сегодня, 20:49
199
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали

0 0

На разговор с полицейскими злоумышленник взял ружье.

Бывший вице-губернатора Петербурга Сергей Козырев арестован на пять суток. Об этом сообщили в ТАСС  сегодня, 28 января. 

Машину чиновника остановили на трассе "Скандинавия" 26 января. Водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Козырев не захотел оформлять протокол и сбежал от правоохранителей. На большой скорости автомобилист уехал в Выборг.

Хулигана поймали в поселке Великое. Бывший чиновник остановился в охотничьем домике. На разговор с полицейскими злоумышленник взял ружье. Оперативники доставили нарушителя ПДД в участок. Алкотестер показал 1,097 промилле.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга назвал соль главным компонентом в борьбе с гололедом.

Фото: Piter.tv

Теги: арестовали вице-губернатора, полиция, сергей козырев, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии