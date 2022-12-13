Бывшая жена рассказала о погибшем в СВО младшем сержанте из Ленобласти

С девочкой Илья не виделся около пяти с половиной лет, они общались только по видеосвязи.

Младший сержант Илья Харламкин из Ленобласти погиб 27 декабря в бою в зоне СВО. О Харламкине рассказала его бывшая жена Олеся в беседе с "Невскими новостями".

По словам Олеси, он был добрейшим, очень светлым и отзывчивым человеком. Он работал в Каменногорске, где и родился. Олеся поделилась, что он "потрясающе играл на барабанах, даже была своя группа несколько лет. Он очень любил выезжать на природу… Охота, рыбалка, да просто прогулка для него была важна".

Бывшая жена добавила, что она и дочка хотели встретиться с ним, "так как давно не виделись, но так и не успели". С девочкой Илья не виделся около пяти с половиной лет, они общались только по видеосвязи. По словам Олеси, когда дочь узнала, что отца больше нет, то горько плакала.

Его похоронят в Каменногорске на старом кладбище, но точная дата пока не известна, потому что тело молодого человека еще не транспортировали в Выборг.

Фото: Piter.tv

