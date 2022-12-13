Бывшая узница концлагеря из Петербурга рассказала об истории своей семьи в военные годы

В Международный день освобождения узников фашистских лагерей Валентина Рассказова поделилась историей насильного переселения её родственников в Прибалтику.

11 апреля в РФ отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. В памятную дату жительница Северной столицы Валентина Рассказова рассказала "Петербургскому дневнику" историю своей семьи, которую фашисты угнали из-под Ленинграда в Прибалтику для продажи в рабство латышским фермерам.

Валентина Ивановна родилась в Пятигорске в 1936 году. Перед самым началом войны её семья переехала ближе к работе отца в Ленинград: 15 сентября 1941 года станция Лигово, рядом с которой он работал, была захвачена. Так семья женщины попала в плен к захватчикам.

15 сентября сильно бомбили. Помню, как сидели в окопах. Как мама пыталась нас укрыть. Немцы. Крики. Сапог немца – он чуть не наступил мне на голову…Нас отправили в Горелово, потом в Сланцы. Как-то в наше жилище ворвались немцы, требовали сказать, где прячутся партизаны, мы ничего не понимали, ревели. Тогда, выпустив очередь из автомата в подвал, немцы ушли…. Перед амбаром, где мы обитали, фашисты вырыли большую яму. Перед ней построили женщин и детей. Была поздняя осень, холодно, по краям ямы скользкая глина. Немцы заставляли пройти по ее краю. Женщины с детьми срывались вниз. Мама связала нас друг с другом пеленками. Шли след в след. Чудом не упали в яму. А немцы только смеялись, кричали: "Браво, матка!"Уцелевших детей посадили на подводы и повезли. Женщин, пытавшихся добраться до своих детей, били плетками, не давая подойти к повозке. Валентина Рассказова, бывшая узница фашисткового лагеря

Затем семью перенаправили в Прибалтику по деревням, где родители Валентины Ивановны вынуждены были побираться, чтобы прокормить детей. По воспоминаниям узницы концлагеря, большинство людей им отказывали. Затем семья оказалась в концлагере "Резекне", где они провели 1,5 года, пока не были выкуплены латышами, которые искали людей для сельскохозяйственных работ.

Работали на хозяина в поселке Вилены. Маму с нами взяли на хутор. У хозяина была старая больная мать, и моя мама выполняла работу по дому, пасла коров. Когда немцы начали угонять пленных в Германию, хозяин выпросил разрешение оставить работницу. Мама с моей младшей сестрой остались у него. А я со старшей сестрой попала на другой хутор. Виделись только по воскресеньям. Валентина Рассказова, бывшая узница фашисткового лагеря

В 1944 году семья была освобождена. Хозяин хутора уговаривал работников остаться, но они вернулись в Лигово. Через некоторое время семье удалось разыскать бабушку. Отец Валентины Ивановны погиб в 1944-ом году. Уже во взрослом возрасте она вышла замуж и родила двоих детей. Многие годы посвятила работе в петербургском Военмехе, а на данный момент заведует вузовским музеем.

Фото: Роман Пименов/ "Петербургский дневник"