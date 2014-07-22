Бывшая девушка убитого 17-летнего подростка просто хотела его проучить

Стали известны подробности убийства подростка на окраине Петербурга.

Появились подробности жестокого убийства 17-летнего парня на окраине Петербурга. В конфликте оказались задействованы трое подростков: девушка, ее бывший молодой человек и нынешний ухажер.

По данным источника, школьница встречалась с погибшим около года. После того как она обнаружила у него в телефоне компрометирующую информацию, пара рассталась в мае 2025 года. Однако юноша продолжил преследовать бывшую подругу: следил за ней, взламывал страницы в соцсетях, пытался оформить микрозаймы на ее имя и, по словам девушки, совершил нападение.

Позже школьница начала общаться с 16-летним парнем. Когда преследования со стороны бывшего молодого человека усилились, она решила его проучить. Девушка отправила на встречу своего нового избранника, зная о его проблемах с психикой, но не предполагая трагического исхода.

На допросе школьница приняла медицинский препарат, после чего ее состояние резко ухудшилось. Девушку госпитализировали в реанимацию с сильной интоксикацией.

