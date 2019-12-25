Директор лицея №239 рассказал об убитом 17-летнем подростке в Петербурге

Директор петербургского лицея №239 Максим Пратусевич прокомментировал гибель своего 17-летнего воспитанника. Тело подростка накануне обнаружили в Пушкинском районе города. В разговоре с 78.ru руководитель учебного заведения поделился своим мнением о погибшем.

Пратусевич охарактеризовал юношу как обычного, нормального ребенка. По словам директора, подросток практически не пропускал занятия и не имел конфликтов с одноклассниками. Педагог отметил, что ученик был несколько замкнут, однако в последнее время стал проявлять активность. Например, он самостоятельно вызвался поздравлять учительниц с Международным женским днем. Педагоги запомнили его как вежливого молодого человека, который хорошо учился и не участвовал в предосудительных историях.

Задержанный на месте преступления 16-летний юноша дал признательные показания. По словам подозреваемого, конфликт произошел еще 16 марта. В ходе драки он нанес оппоненту удар ножом. После этого, желая скрыть следы преступления, он частично расчленил тело и закопал останки.

Также выяснились обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Подозреваемый и убитый проживали в одном поселке. Поводом для конфликта, предположительно, стала девушка, которая ранее встречалась с погибшим. После ссоры она начала отношения с ныне задержанным.

Фото: Piter.TV