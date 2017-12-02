Кот - освободитель: Сфинкс отвоевывает комнату с помощью дьявольских звуков

Домашний питомец защищал свою территория жутко кривляясь и издавая устрашающие звуки.

Жительница столицы Черноземья сняла видео разборки лысого кота породы сфинкс с мужчиной в маске волка.

На кадрах видно, как мужчина подползает к животному на четвереньках, на что кот возмущенно реагирует. Сфинкс начинает защищаться и издает по-настоящему дьявольские звуки. Вместе с этим животное выгибает спину, будто в него кто-то вселился. Таким образом он пытается напугать "врага".

В резльтате злобному сфинксу все же удается добиться своего: мужчина в маске освобождает комнату кота.

Видео: YouTube - Михаил Сошин