Битва Органов в Петрикирхе

Amadeus Concerts приглашает на один из самых необычных концертов Петербурга — ставшую уже легендарной "Битву Органов"!
Многие соборы Европы имеют более одного органа, но для России это — фантастическая редкость. Однако лютеранский собор Petrikirche позволяет подарить слушателям формат, который с одной стороны отсылает нас к европейской традиции музыкальных поединков, а с другой — по-новому взглянуть на органную музыку в принципе!
Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения, написанные величайшими композиторами различных эпох - не столько соревнуясь в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на органе!Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Подробнее о концерте на сайте www.amadeusconcerts.ru
Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts
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