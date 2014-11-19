Битва Органов в Петрикирхе

Концерт "Битва Органов" состоится 26 июля в Петрикирхе. Начало в 19:00. Ценз 0+

Amadeus Concerts приглашает на один из самых необычных концертов Петербурга — ставшую уже легендарной "Битву Органов"!

Многие соборы Европы имеют более одного органа, но для России это — фантастическая редкость. Однако лютеранский собор Petrikirche позволяет подарить слушателям формат, который с одной стороны отсылает нас к европейской традиции музыкальных поединков, а с другой — по-новому взглянуть на органную музыку в принципе!

Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения, написанные величайшими композиторами различных эпох - не столько соревнуясь в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на органе!Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Подробнее о концерте на сайте www.amadeusconcerts.ru

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts

