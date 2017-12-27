Быстров получит новую медаль Евро-2008 взамен украденной

УЕФА сделает Быстрову новую медаль Евро-2008

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изготовит новую бронзовую медаль чемпионата Европы – 2008 и вручит её полузащитнику "Тосно" Владимиру Быстрову, у которого в 2015 году украли оригинальную награду.

"Мы знаем о том, что произошло. Новая медаль уже заказана. Как только ее изготовят, она будет отправлена в Россию. Расходы на эту медаль оплатит УЕФА", – цитирует 9 января "Спорт-Экспресс" пресс-службу Союза.

По словам Быстрова, сейчас осталось обсудить вопрос с кем-то из его партнеров по той сборной России, чтобы ему на время передали оригинальную медаль для изготовления слепка.

Напомним, в 2015 году дом Быстрова в Ленобласти обокрали. Преступники помимо бронзовой медали Евро-2008, унесли все награды спортсмена.

Можно отметить, что 7 августа Быстров подписал контракт с "Тосно" до конца сезона 2017/18.

Фото: официальный сайт ФК "Тосно"