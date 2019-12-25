Биолог заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию. Её слова приводит агентство "РИА Новости".
По словам биолога, инфекционность COVID-19 в последнее время увеличилась — и это заметно.
Однако само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным.
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
При этом, отметила она, что учёные заметили, что новый штамм появился в результате мутации внутри организма одного хозяина. По словам Барановой, это означает, что в каком-то человеке вирус находился довольно долго и смог мутировать.
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