Биолог Глазков рассказал, что из-за аномального тепла могут проснуться ежи и медведи

Глазков вспомнил о теплой зиме несколько лет назад. Тогда вода начала подниматься, и он стал встречать "ошалелых ежей".

Из-за аномальных +5 в середине января в Петербурге могут пробудиться дикие животные. Об этом рассказал биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков в беседе с "Невскими новостями".

По словам Глазкова, уже проснулись енотовидные собаки. Несколько дней наблюдают, они по ночам выходят, ищут пищу: погибших животных, мышей ловят. Биолог предположил, что могут проснуться ежи, потому что они зимуют неглубоко. Глазков вспомнил о теплой зиме несколько лет назад. Тогда вода начала подниматься, и он стал встречать "ошалелых ежей".

Есть вероятность пробуждения молодых медведей, если те залегли где-то в низине. Они могут проснуться из-за влаги, но если накоплено достаточное количество жира, то медведи просто перейдут в другое, более высокое сухое место, и заново залягут.

Глазков отметил, что за летучих мышей, змей и барсуков можно не переживать. Они выбирают проверенные места.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как спасти от гибели переевших рябины свиристелей.

Фото: phxere

