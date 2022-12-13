Биолог Павел Глазков рассказал, как спасти от гибели переевших рябины свиристелей

Зимующие в Петербурге свиристели нередко употребляют в пищу обожаемые ими ягоды рябины и боярышника. Однако такая пища может стать смертельно опасной для птиц. О том, как помочь пернатым, рассказал биолог Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам специалиста, свиристели не знают меры в поедании лакомства, которое вызывает у них опьянение. Иногда они едят ягоды по потери сознания. Также из-за нетрезвого состояния они не контролируют свой полёт и могут врезаться в здание.
Ягода начинает бродить. Образуется реальный этиловый спирт. Птица очень жадная, она заглатывает ягоду целиком и реально впадает в алкогольное опьянение.
Павел Глазков, биолог
По словам биолога, для спасения птиц необходимо собрать их в коробочку и подержать в машине примерно полчаса, либо отвезти домой и дать выспаться. Коробку необходимо накрыть неполным материалом и поставить рядом воду.
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Фото: ВКонтакте / Крыши/Питера
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