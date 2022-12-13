Биолог рассказал, как вести себя при встрече с медведем в лесу

Медведи-шатуны чрезвычайно опасны для человека, если встречи с животным не избежать, нужно следовать нескольким советам.

Зимой медведи впадают в спячку, однако по некоторым причинам могут проснуться. Биолог Павел Глазков рассказал, как нужно вести себя при встрече с проснувшимся зверем.

Как рассказал Павел Глазков "Невским Новостям", медведь может проснуться зимой, если он болен и не нагулял достаточно жира. Также животное могут побеспокоить охотники или лесорубы.

Медведи-шатуны чрезвычайно опасны для человека, если встречи с животным не избежать, нужно следовать нескольким советам. Биолог отметил, что убежать от медведя не выйдет, но нужно развернуться и уходить от него, постоянно оглядываясь. Если медведь приближается, нужно увеличить себя визуально в размере: например, снять куртку, надеть её на палку и размахивать над головой. При этом можно громко говорить.

В Ленинградской области насчитывается около 3 150 медведей.

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