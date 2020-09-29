Билли Айлиш выпустит документальный фильм о себе в начале 2021 года

Картину снимет Эр Джей Катлер.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что Билли Айлиш намерена выпустить документальный фильм о себе. Об этом певица сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Фильм получил название "Билли Айлиш: Мир немного размыт". Планируется, что он выйдет в 2021 году. Картину снимет Эр Джей Катлер.

Киноленту покажут на стриминговой платформе Apple TV+.

Ранее мы сообщали о том, что в новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка.

Видео:billieeilish/instagram