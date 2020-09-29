Билли Айлиш выпустит документальный фильм о себе в начале 2021 года

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что Билли Айлиш намерена выпустить документальный фильм о себе. Об этом певица сообщила в своём Instagram-аккаунте.
Фильм получил название "Билли Айлиш: Мир немного размыт". Планируется, что он выйдет в 2021 году. Картину снимет Эр Джей Катлер.
Киноленту покажут на стриминговой платформе Apple TV+.
Ранее мы сообщали о том, что в новом фильме о "Питере Пэне" фею Динь-Динь сыграет афроамериканка.
Видео:billieeilish/instagram
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