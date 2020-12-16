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Билли Айлиш выпустила новый альбом Happier Than Ever и клип на заглавную песню

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В нем певица буквально противостоит потоку эмоций.

В пятницу, 30 июля, на стриминговых сервисах опубликован второй альбом американской певицы Билли Айлиш под названием "Happier Than Ever". В релизе, помимо новых композиций есть и синглы, известные широкому слушателю – например, "My Future".

В честь выхода альбома певица представила клип на заглавную песню с альбома. В видео девушка эмоционально исполняет песню в разгар шторма.

Ранее Билли Айлиш вошла в топ самых прослушиваемых исполнителей России на платформе Spotify.

Видео: YouTube / Billie Eilish

Теги: билли айлиш, музыкальное видео
Категории: Музыка, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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