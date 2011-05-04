Билеты в музеи туристы смогут приобрести в офисах Городского туристско-информационного бюро

Особенность этого проекта в том, что специалисты бюро предоставляют полноценную информационную консультацию о событиях, которые проходят в городе.

Стало известно, что теперь туристы смогут приобретать билеты в музеи в офисах Городского туристско-информационного бюро. Об этом сообщили в Telegram-канале "ЦЕНТР.Новости".

Этой осенью появилась такая возможность в пяти информационных центрах бюро, охватывающих главные туристские аттракции Петербурга. Они расположены на Дворцовой площади, на площади Восстания, у Петропавловской крепости, а также по адресам ул. Садовая, 14 и ул. Садовая, 37.

Отметим, что особенность этого проекта в том, что специалисты бюро предоставляют полноценную информационную консультацию о событиях, которые проходят в городе.

Ранее Петербург вошел в топ популярных городов для декабрьских поездок.

Фото: pexels