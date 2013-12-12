Был задержан директор обрушившегося цирка-шапито "Малибу"

В понедельник, 12 июня, задержали директора цирка-шапито "Малибу". Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
Проводятся следственные действия с участием начальника. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю комитета по Ленобласти Сергею Сазину о расследовании.
Инцидент произошел 10 июня в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Во время циркового представления обрушились трибуны из-за перегрузки шатра.
По данным Следственного комитета, пострадали двое детей 2017 и 2015 гг. рождения. Их госпитализировали. Девочка сломала ногу, мальчик получил ссадину на голени. Были доставлены в больницу и не менее семи взрослых.
Фото: Piter.TV
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