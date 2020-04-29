Библиотека Алвара Аалто приглашает выборжан принять участие в акции "Мой герой"

Акция проходит с 24 апреля по 5 мая.

В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне библиотека Алвара Аалто, совместно с отделом культуры Администрации Выборгского района, запустила патриотическую акцию "Мой герой".

Дорогие друзья, библиотека Алвара Аалто объявила акцию "Мой герой". Мы ждем видеоролики с воспоминаниями ветеранов, либо истории, записанные со слов ветеранов о тех событиях, которые происходили в 1941 – 1945. Нам интересны истории бойцов, которые участвовали в различных сражениях, нас интересуют истории детей войны, нас интересуют истории работников тыла.

- Обратилась к жителям директор библиотеки Елена Рогозина.

По словам директора библиотеки, цель акции – "оживить" память о войне в рассказах о ее участниках.

Таким образом мы хотим собрать живые истории, которые хранятся в каждой семье. Таким образом, это и объединит нас всех вместе в условиях, когда нам приходится сидеть по домам, когда мы не можем встречаться.

Елена Рогозина, директор библиотеки Алвара Аалто.

Отметим, что присоединиться к акции памяти "Герой моей семьи" может каждый желающий. Для этого нужно записать минутный видеоролик о родственнике – ветеране Великой Отечественной Войны или труженике тыла периода Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.

Видео-рассказ нужно выложить в социальных сетях с хештегом #МойГеройВыборг.

8 мая все собранные материалы можно будет посмотреть на сайте библиотеки Алвара Аалто и в ее социальных сетях.

