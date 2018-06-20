Библиотека Алвара Аалто присоединится к акции "Библионочь" 19 апреля

В программе мероприятия предусмотрены ночные чаепития, проведения различных настольных игр, а также театральных и музыкальных мастер-классов и выступлений артистов.

В предстоящую пятницу, 19 апреля, на территории Ленобласти пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2019". Участниками книжного фестиваля станут 20 библиотек региона. В Выборге мероприятие состоится в стенах центральной городской библиотеки Алвара Аалто.

Каждая из библиотек будет работать до глубокой ночи. В программе мероприятия предусмотрены ночные чаепития, проведения различных настольных игр, а также театральных и музыкальных мастер-классов и выступлений артистов.

В Выборге пройдет самая масштабная программа — акция состоится в формате театрального фестиваля в библиотеке А. Аалто. Состоится творческая встреча с Устиновым-Лещинским, заслуженным артистом России, актёром известного Государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" и встреча с режиссером недавно созданного выборгского молодежного театра Александром Костёнковым.

Фото: the-village.ru