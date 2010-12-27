Безработный петербуржец насиловал школьницу с шестилетнего возраста

В Петербурге полиция занимается расследованием дело о педофиле, который три года насиловал младшеклассницу.

Петербурженка заявила на малознакомого мужчину, который изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. По сообщению матери, 29-летний безработный местный житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении третьеклассницы. Преступник напал на девочку в ее квартире по Загородному проспекту.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы Центрального района. Подозреваемый в педофилии задержан. Его обнаружили в квартире по улице Шаврова. Материалы переданы в управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили, что на момент знакомства со злоумышленником жертве было всего шесть лет. В течение тех лет он вступал с ней в интимную близость. Сейчас проверяется причастность петербуржца к похожим злодеяниям.