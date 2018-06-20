Петербуржец изнасиловал 10-летнюю школьницу к Колпинском районе

Мать пострадавшей сообщила о преступлении через четыре года.

Житель Колпинского района Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, в местный отдел полиции обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала сотрудникам полиции о своем сожителе, который в телефонном разговоре признался, что изнасиловал ее дочь. Примечательно, что разговор состоялся в ноябре 2015 года, когда пострадавшей было 10 лет. Причины своего долгого молчания заявительница не объяснила.

Полиция взяла предполагаемого преступника под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

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Фото: Piter.TV