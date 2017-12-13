В Петербурге поймали вора, который за день ограбил двоих человек

Полиция задержала преступника, обокравшего пассажира в метро и 14-летнюю школьницу.

Сотрудники полиции задержали 22-летнего безработного, который украл у 14-летней школьницы мобильный телефон. Сообщается, что у преступника не было даже временной регистрации на проживание в Северной столице. Злоумышленника обвиняют в двух случаях краж на территории города и Ленобласти. Информация поступила от представители пресс-службы МВД по региону.

Первый инцидент произошел 8 февраля в метрополитене. Мужчина обворовал пассажира. В тот же день мошенник вытащил из кармана пальто проходящей девочки мобильный телефон. Он совершил преступление у дома номер 20 по Невскому проспекту.

Приезжего поймали по “горячим следам”. Похищенная техника возвращена владельцам. В настоящее время мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело.