Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу

В среднем на поиск нового места у граждан уходит около пяти месяцев.

Безработные граждане России стали в рекордно быстрые сроки находить себе место для трудовой деятельности. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата. Согласно проведенному анализу полученных сведений, в средней на поиск работы у соискателей уходит около пяти месяцев. Профильное ведомство ведет статистику средней продолжительности поиска работы с 2009 года. На тот момент у безработного населения этот занимал в среднем 7,4 месяца. Далее, вплоть до 2019 года, показатель оставался в районе семи-восьми месяцев. С 2023 года трудоустройство стало занимать у россиян уже менее шести месяцев.

В 2025 году на поиск работы уходит еще меньше времени. Речь идет о периоде в 5,1 месяца в среднем за январь-сентябрь. Однако в июле и сентябре показатель находился на минимальных за всю историю наблюдений уровнях. Речь идет о 4,6 и 4,8 месяцах соответственно. Средняя продолжительность срока поиска работы в сентябре текущего года для женщин составила 5 месяцев, у мужчин - 4,6 месяца.

Отдых в Турции для россиян за четыре года подорожал на 218%.

Фото: Piter.tv