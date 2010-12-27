Безпалько: запрет российского гимна на зимней Олимпиаде - большое унижение

Возможный запрет национального гимна РФ на зимней Олимпиаде - проявление общей политики давления на РФ, которая идет по всем направлениям, в том числе в спортивной сфере как одной из самых публичных. Такое мнение высказал член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Накануне издание New York Times сообщило о возможном запрете гимна России на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Также утверждается, что спортсмены, представляющие Россию, могут быть не допущены до церемонии открытия Игр. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



Такие меры Международный олимпийский комитет может принять в качестве наказания за нарушение российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.



По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Он назвал эту ситуацию "торжество русофобии".



Руководитель Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил, что под нейтральным флагом на Олимпиаде российские спортсмены выступать не будут. Его поддержала и депутат Госдумы Светлана Журова.



По мнению члена Совета по международным отношениям Богдана Безпалько, возможный запрет национального гимна России - это проявление общей политики давления на РФ, которая идет по всем направлениям, в том числе в спортивной сфере как одной из самых публичных.