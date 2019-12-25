Дома на Потёмкинской переключат на резервную систему отопления после прорыва трубы

Специалисты организации уже приступили к работам, их окончание запланировано на 21:00 сегодняшнего дня.

Утром в понедельник, 4 декабря, у дома №3 по Потёмкинской улице произошёл зимний прорыв трубы. Как сообщила пресс-служба "Теплосети", местных жителей временно переключат на резервную схему подачи тепла.

Заявка поступила на дежурный пульт в 7:20. Специалисты организации уже приступили к работам, их окончание запланировано на 21:00 сегодняшнего дня. Горячее водоснабжение близлежащих домов продолжает осуществляться в полном объёме.

Представители "Теплосети" предупредили петербуржцев, что при парении или вытекании горячей воды на проезжую часть необходимо незамедлительно покинуть аварийных участок.

Ранее мы сообщили о том, что на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков специалисты "Теплосети" выявили дефект на трубе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб (Мария Лапковская)