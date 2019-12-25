Роспотребнадзор представил обновлённый список мест для купания в Ленобласти

Всего ведомство одобрило 41 место для купания.

Роспотребнадзор Ленинградской области представил обновлённый перечень водоёмов, в которых можно искупаться без риска для здоровья. Информация появилась на сайте ведомства.

Всего ведомство одобрило 41 место для купания. Так, в список безопасных вошли пляжи озер Павловское в Бокситогорске, Донцо в деревне Донцо, Медное в Юкковском поселении, Лемболовское и Коркинское, реки Луга в деревне Большойб Сабск. Также вода признана чистой в реке Луга в (Кингисепп) и на пляже Финского залива в деревне Выбье, на озере Светлое, Неве в Отрадном, Свири в Лодейном Поле и деревне Погра, Шингарки в Низино, Вуоксе в Приозерске, Плюссе в Сланцах, озере Царицыно в одноимённом населённом пункте, а также в озере Нестеровское в посёлке Шапки.

Остальные водоёмы не прошли проверку после взятия проб и исследования санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей.

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Видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти