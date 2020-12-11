Безналичный расчет стал еще популярнее среди жителей Петербурга

А вот количество операций по снятию наличных в Петербурге снижается.

Безналичный расчет становится все популярнее. В первом полугодии петербуржцы пользовались банковскими картами на 18,5% чаще, чем в 2022 году. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В первом полугодии текущего года было совершено 1,3 миллиарда операций на 1 триллион 200 миллиардов рублей. Почти 97 % процентов этих операций – оплата товаров и услуг.

А вот количество операций по снятию наличных в Петербурге снижается, хотя такая услуга также широко предоставлена.

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