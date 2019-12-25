Доля безналичных платежей в РФ за пять лет достигла 70% с 39% в 2015 году. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова в интервью ютуб-каналу "Экономика".
Наши люди очень доверяют нашей банковской системе.
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ РФ
Она подчеркнула, что россияне доверяют безналичным инструментам и финансовой системе.
Ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.
Фото: pixabay.com
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