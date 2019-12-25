Россияне доверяют безналичным инструментам.

Доля безналичных платежей в РФ за пять лет достигла 70% с 39% в 2015 году. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова в интервью ютуб-каналу "Экономика".

Наши люди очень доверяют нашей банковской системе. Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ РФ

Она подчеркнула, что россияне доверяют безналичным инструментам и финансовой системе.

Ранее Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.

Фото: pixabay.com