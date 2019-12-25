В Петербурге бездомный с ВИЧ и гепатитом попал в больницу с отравлением

На момент госпитализации от него пахло алкоголем.

Вечером 29 ноября в дежурную часть полиции Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики рассказали о госпитализации 49-летнего мужчины с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшим оказался уроженец Ивановской области без определенного места жительства. Его госпитализировали из подъезда дома на улице Вавиловых. От мужчины пахло алкоголем. Кроме отравления у него диагностировали ВИЧ и гепатит, токсическую энцефалопатию. У бездомного на теле имелись ушибы и ссадины. Его в удовлетворительном состоянии поместили в отделении токсикологии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Петербурге годовалый мальчик отравился каплями для носа.

Фото: Piter.TV