Бездомным Петербурга предлагают отправиться на службу по контракту

Агитационные листовки хотели распространить среди подопечных "Ночлежки".

Бездомным людям предлагают контрактную службу в Петербурге. Накануне в благотворительную организацию "Ночлежка" пришел чиновник, который хотел распространить листовку среди подопечных НКО. Об этом сообщил Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на источник.

На службу приглашаются люди от 19 до 59 лет с образованием не ниже среднего и отсутствием серьезных ограничений по здоровью.

Человек был из администрации Фрунзенского района. Дежурный не разрешил разложить листовки и направил мужчину к руководству, однако туда никто не пришел.

Информацию Telegram-каналу подтвердили в районной администрации. Там сказали, что хотят максимально распространить информацию о возможностях контрактной службы. При этом чиновники действуют по собственной инициативе.

Ранее подобную листовку корреспондент Piter.tv видел в торговом комплексе Московского района.

Фото: Piter.tv