Бездомным Петербурга предлагают отправиться на службу по контракту

Бездомным людям предлагают контрактную службу в Петербурге. Накануне в благотворительную организацию "Ночлежка" пришел чиновник, который хотел распространить листовку среди подопечных НКО. Об этом сообщил Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на источник.
На службу приглашаются люди от 19 до 59 лет с образованием не ниже среднего и отсутствием серьезных ограничений по здоровью.
Человек был из администрации Фрунзенского района. Дежурный не разрешил разложить листовки и направил мужчину к руководству, однако туда никто не пришел.
Информацию Telegram-каналу подтвердили в районной администрации. Там сказали, что хотят максимально распространить информацию о возможностях контрактной службы. При этом чиновники действуют по собственной инициативе.
Ранее подобную листовку корреспондент Piter.tv видел в торговом комплексе Московского района.
Фото: Piter.tv
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