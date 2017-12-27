В Адмиралтейском районе при пожаре погиб местный бездомный

На улице Лабутина пожарные не спасли от огня бездомного.

В Адмиралтейском районе на пожаре погиб бездомный. Сообщается, что возгорание произошло около девяти часов вечера 16 января. Огонь заметили местные жители. Они вызвали спасателей к зданию 20/22 по улице Лабутина.

Позже выяснилось, что очаг возгорания находился в подвале дома. Пламя распространялось из теплоцентра: там горел мусор из бумаг и старых книг. На пепелище обнаружен труп человека. Мертвец лежал на трубах среди мусора и бутылок.

Сообщается, что потушить пожар удалось через 20 минут. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личность погибшего.