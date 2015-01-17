Без света и тепла Петербургский приют для кошек может не пережить зиму

Волонтеры и сотня кошек в опасности в новом здании приюта на Белградской.

Приют для бездомных кошек "Новый Дом" в Петербурге оказался на грани выживания. После переселения в новое помещение на улице Белградской волонтеры не могут подключить свет и отопление из-за бюрократических проволочек.

Приют "Новый Дом" работает в Петербурге с 2016 года и за это время помог более 3,5 тысячи кошек. Однако старое помещение, где жили более 100 животных, освободили под строительство автобусного парка. Город выделил приюту новое здание на Белградской, 30А, со льготной арендой, но без необходимых коммуникаций.

По данным волонтеров, "Россети Ленэнерго" отказываются подключать сети, так как в документах балансодержателем помещений все еще значится компания "Рентинвест", прекратившая работу несколько лет назад. Из-за этого приют остался без возможности получить официальное разрешение на подключение к электроснабжению.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" пояснили Neva.Today, что подключение должно было быть оформлено комитетом имущественных отношений Петербурга еще до передачи объекта арендатору.

Фото: Pxhere