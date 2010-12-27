Приставы заставили ЖКС Петербурга быстро заплатить миллионный долг за тепло

Судебные приставы получили с Жилкомсервиса Выборгского района долг за тепло в размете трех миллионов. Управляющая компания не платила по счетам две зимних периода подряд.

Приставам Северной столицы пришлось убеждать Жилкомсервис №2 Выборгского района оплатить многомиллионный долг за тепло. ЖКС не отдавала средства за отопительный сезон с декабря 2014 по мой 2015 года и с октября 2015 по февраль 2016 года. ГУП "ТЭК" пришлось обратиться в арбитражный суд, чтобы получить свои деньги. В итоге управляющую компанию обязали выплатить долги.

ТЭК не дождались перевода средств от ЖКС. Поэтому отдали исполнительный лист судебным приставам. Как сообщает пресс-служба ведомства, они отправили компании предупреждение. После этого Жилкомсервис быстро нашел три миллиона, чтобы погасить долг и оплатить исполнительский сбор.